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الملكة إليزابيث تتحدث عن تجربتها مع تطعيم كورونا

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
لقاح كورونا

الملكة إليزابيث تتحدث عن تجربتها مع تطعيم كورونا

قالت: الوخز لا يؤلم على الإطلاق وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقي التطعيم 

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لندن – رويترز

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قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي تلقت الشهر الماضي جرعة التطعيم الأولى للوقاية من فيروس كورونا، إن التطعيم كان سريعا جدا ولم يؤلمها.

وتلقت الملكة إليزابيث (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما)، الموجود حاليا في المستشفى للعلاج من عدوى أخرى، التطعيم الواقي من كورونا من خلال طبيب العائلة في مقر الملكة بقلعة وندسور، إذ يضعهما سنهما ضمن الفئة ذات الأولوية لتلقي التطعيم في إنجلترا.

الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)
الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب (أرشيفية)

وقالت الملكة في اتصال عبر الفيديو مع مسؤولي الصحة الذين يشرفون على توزيع التطعيمات في المملكة المتحدة "كان الأمر سريعا جدا، وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقي التطعيم".

وقالت في تصريحات نشرها قصر بكنغهام "الوخز لا يؤلم على الإطلاق".

وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم. وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.

وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين.

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يجيء هذا وسط حالة من القلق على صحة الأمير فيليب دوق إدنبره الذي دخل مستشفى في لندن الأسبوع الماضي، وأمضى من حينها تسع ليال يتلقى رعاية طبية بعد عدوى لم يتم تحديدها.

وقال القصر إن الأمير فيليب، الذي سيتم عامه المئة في يونيو، يشعر بتحسن ويستجيب للعلاج، لكن من المرجح أن يظل في المستشفى بضعة أيام.

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