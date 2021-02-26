.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"معركة" متوقعة في مجلس الأمن على "سجادة".. وهذه التفاصيل

Framed by member state flags and a tapestry reproduction of Picasso's anti-war mural Guernica, United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to reporters during a news conference, Wednesday, Feb. 1, 2017 at United Nations headquarters. (AP Photo/Mary Altaffer)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث في مؤتمر صحافي في 2017 أمام لوحة "غيرنيكا" (أرشيفية)

"معركة" متوقعة في مجلس الأمن على "سجادة".. وهذه التفاصيل

عائلة روكفلر استعادت من الأمم المتحدة سجادة جدارية كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

متابع الغاء المتابعة

الأمم المتحدة – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

استعاد نيلسون روكفلر جونيور سجادة جدارية ضخمة تمثّل لوحة "غيرنيكا" للفنان الإسباني بابلو بيكاسو كانت معلقة على مدى ثلاثة عقود عند مدخل مجلس الأمن، لتوعية الدبلوماسيين بمخاطر الحرب، على ما أفيد الخميس في الأمم المتحدة.

لوحة "غيرنيكا"
لوحة "غيرنيكا"

وأوصى نيلسون روكفلر على هذه السجادة عام 1955 ونُسجت في فرنسا، وأعارها إلى الأمم المتحدة عام 1984.

وكان الرؤساء والوزراء والسفراء الذين حضروا اجتماعات مجلس الأمن على مرّ السنين يمرون بالقرب من هذا العمل في طريقهم إلى قاعة أهم هيئة أممية مسؤولة عن السلام في العالم.

وزير الخاريجية الأميركي السابق مايك بومبيو يمر أمام لوحة "غيرنيكا" في ديسمبر 2018 خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن
وزير الخاريجية الأميركي السابق مايك بومبيو يمر أمام لوحة "غيرنيكا" في ديسمبر 2018 خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن
الملكة إليزابيث تتحدث عن تجربتها مع تطعيم كورونا الأخيرة لقاح كورونا الملكة إليزابيث تتحدث عن تجربتها مع تطعيم كورونا

ولم توضح الأمم المتحدة سبب رغبة عائلة روكفلر في استعادة السجادة. كما لم تعلّق مؤسسة روكفلر على الأمر.

وبدا الجدار الشاسع الذي كانت السجادة معلّقة عيه فارغاً الخميس بعد نزع هذا العمل الذي يصور قصف مدينة غيرنيكا في 26 أبريل 1937 من قبل قوات ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

ومن المتوقع أن تشهد الأمم المتحدة معركة بين الدول الأعضاء لتحديد أيّ منها ستتمكن من تعليق عمل لأحد مواطنيها بدلاً من السجادة المذكورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد