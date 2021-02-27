الحلقة 40 من أون ديماند.. والبداية مع فيلم I Care A lot

تتناول الحلقة 40 من برنامج أون ديماند، أفلاما ومسلسلات عدة، والبداية مع فيلم I Care A lot من بطولة روزاموند بايك وبيتر دينكلج. يتناول الفيلم شخصية "مارلا"، وهي امرأة ترصد حركة كبار السن في الولايات المتحدة ولاسيما منهم الأثرياء، وبمساعدة عدد من الفاسدين تقوم بتقديم حجة للمحكمة بأن كبير السن غير قادر على رعاية نفسه وتاليا يقتضي دخوله إلى دار الرعاية، ومن خلال ذلك تسعى لأن تكون "الوصية الشرعية" من قبل المحكمة، وهكذا تبدأ ببيع منازلهم وممتلكاتهم وتحقيق أرباحها منها.

الموضوع الثاني هو عن فيلم الألعاب أو ما يُسمى Video Game: Mortal Kombat

هذا العمل من إنتاج HBO MAX والمقتبس من لعبة شهيرة هو أحدث أفلام سلسلة طويلة من الأعمال التلفزيونية التي حاولت أن تقتبس عالم اللعبة ولكن الأعمال لم تلاقِ أي نجاح.

الموضوع الثالث هو أيضا من إنتاج شركة HBO MAX وهو مسلسل من 7 حلقات: Mare Of East town. العمل من بطولة كيت وينسلت الشهيرة في دور ماري وهي محققة في بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا تحمل معها ثقل بلدة كاملة على أكتافها. يتم تكليفها بالتحقيق في مقتل فتاة صغيرة وتبدأ بمواجهة أحداث عدة.

آخر مواضيع الحلقة هو فيلم الجريمة والكوميدي والخيالي Cruella من إنتاج شركة ديزني. الفيلم من بطولة إيما ستون التي تؤدي دور الشخصية الشريرة فيه كرولا دي فيل، وهي شخصية خيالية من تأليف دودي سميث.

تقوم كرولا بخطف كلاب من نوع دلماسي بسبب نوعية جلدها الناعم لتصنع المعاطف من جلودها، وهو ما جعل منها رمزا للشرّ. احتلت كرولا المرتبة الرقم 39 في قائمة معهد الفيلم الأميركي لعنوان: 100 عام و100 بطل وشرير.