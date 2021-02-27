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بعد رصدها مكافأة.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المخطوفين

كلاب ليدي غاغا

بعد رصدها مكافأة.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المخطوفين

امرأة لم تكشف السلطات عن هويتها سلمت الكلبين ولم يتضح إن كانت ستحصل على 500 ألف دولار

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دبي - العربية.نت، وكالات

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تسلمت الشرطة أمس الجمعة كلبي المغنية الأميركية ليدي غاغا المسروقين، وسلّمتهما لممثلين عن مغنية البوب الشهيرة.

كان الكلبان، وهما من نوع البولدوغ، قد تعرضا لعملية خطف عنيفة في هوليوود أفضت إلى إصابة المسؤول عن الاعتناء بهما برصاصة في الصدر.

ويأتي تسليم الكلبين كوجي وجوستاف بعد ساعات من مناشدة أطلقتها غاغا عبر وسائل التواصل الاجتماعي طلبا "لعمل الخير" بإعادة الكلبين اللذين سُرقا بينما كانت تصور فيلما في روما.

وقال مايك لوبيز المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس إن امرأة لم تكشف السلطات عن هويتها سلمت الكلبين سالمين إلى مركز شرطة، مضيفا أن ممثلين عن غاغا تسلموهما.

وأضاف أنه لم يتسن القبض على رجلين يُشتبه بأنهما سرقا الكلبين تحت تهديد السلاح من رايان فيشر (30 عاما) المسؤول عن تمشيتهما.

وفي رسالة نشرتها على حسابيها على تويتر وإنستغرام قالت غاغا إن "قلبها منفطر" لسرقة الكلبين بعنف وتعهدت بتقديم مكافأة 500 ألف دولار لمن يعيدهما سالمين، سواء من اشتراهما أو عثر عليهما.

ولم يتضح إن كانت المرأة التي سلمت الشرطة الكلبين أمس ستحصل على المكافأة.

وقالت أسرة فيشر لموقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير أمس إنها تتوقع تعافي فيشر تماما.

وكان أظهر فيديو للحظة مرعبة، أطلق فيها أحدهم رصاصة بصدر مربٍ للكلاب، كان يتمشى في العاشرة مساء الأربعاء الماضي قرب بيته في مدينة West Hollywood القريبة بولاية كاليفورنيا من مدينة لوس أنجلوس، ومعه 3 كلاب طلبت منه المغنية الأميركية Lady Gaga الترويح عنها لقاء أجر مدفوع، ولما سقط مضرجا بدمه على الأرض وهو يصرخ ويستغيث، انتزع منه مطلق النار كلبين، بمعاونة شريك آخر نزل معه من مقعد خلفي لسيارة Sedan بيضاء، كان فيها ثالث بداخلها، ثم اختفى الجميع بعد سطو دموي دام أقل من 3 دقائق في عتمة الليل.

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