اكتشاف فريد.. العثور على عربة "رومانية" بإيطاليا
العربة رباعية العجلات بحالة حفظ تامة تقريباً ومصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير
كشف علماء آثار عن عربة مراسم أثرية فريدة ترجع إلى الإمبراطورية الرومانية من فيلا خارج مدينة بومبي التي دفنها انفجار بركاني سنة 79 ميلادية.
The four-wheeled processional chariot. The last discovery of #Pompeii.⤵️https://t.co/XP52Pp3imB— Pompeii Sites (@pompeii_sites) February 27, 2021
Ph. Luigi Spina📷 pic.twitter.com/I1kkUZEMi3
وعثر العلماء على العربة رباعية العجلات بحالة حفظ تامة تقريبا والمصنوعة من الحديد والبرونز والقصدير قرب حظائر خيول فيلا قديمة في شيفيتا جوليانا على بعد نحو 700 متر شمالي أسوار بومبي القديمة.
وقال ماسيمو أوزانا المدير المنتهية ولايته لموقع بومبي الأثري، إن العربة هي الأولى من نوعها التي تكتشف في المنطقة بعد اكتشاف عربات في السابق كانت تستخدم في أغراض مثل النقل والعمل.
وأضاف "هذا كشف استثنائي يطور فهمنا للعالم القديم".
ووصفته وزارة الثقافة بأنه "كشف فريد لا سابقة له في إيطاليا".
وتبعد بومبي 23 كيلومترا جنوب شرقي نابولي، وكان يسكنها 13 ألف نسمة عندما دفنها الرماد والحصى والتراب الناتج عن انفجار بركاني قوته تعادل قوة انفجار قنابل ذرية كثيرة.