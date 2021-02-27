طائرة من الحرب العالمية الثانية في جنازة "كابتن توم"

حلقت طائرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية اليوم السبت فوق جنازة الكابتن توم مور تكريماً للمحارب المخضرم الذي جمع بمفرده ملايين الجنيهات لعمال الصحة البريطانيين عن طريق السير بصعوبة حول فناء منزله 100 لفة.

وأقام جنود مراسم عسكرية احتفالية للرجل البالغ من العمر 100 عام، والذي ألهم مشروعه الخيري الأمة وجمع قرابة 33 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار).

وتوفي "الكابتن توم"، كما أصبح معروفاً بذلك، في 2 فبراير في المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وحضر ثمانية فقط من أفراد عائلة المحارب القديم القداس الخاص السبت، لكن جنوداً حملوا نعشه إلى محرقة للجثث وشكلوا حرس شرف احتفالياً. وحثت الأسرة المعزين على البقاء في منازلهم حيث لا تزال البلاد في حالة إغلاق بسبب كورونا.

وشرع مور، الذي خدم في الهند وبورما (ميانمار) وسومطرة خلال الحرب العالمية الثانية، في جمع مبلغ متواضع بلغ 1000 جنيه إسترليني لخدمة الصحة الوطنية البريطانية من خلال السير 100 لفة في فناء منزله الخلفي في عيد ميلاده الـ100. لكن هذا العمل الخيري انتشر بسرعة، حيث أثار إعجاب الملايين العالقين في منازلهم خلال الموجة الأولى من الوباء.

وألهم موقفه الإيجابي أمة في أزمة، ووصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "بطل بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "فارس" في يوليو في حفل روعي فيه التباعد الاجتماعي في قلعة وندسور، غرب لندن.