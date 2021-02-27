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طائرة من الحرب العالمية الثانية في جنازة "كابتن توم"

Members of the Armed Forces attend the funeral of Captain Sir Tom Moore at Bedford Crematorium, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Bedford, Britain February 27, 2021. Joe Giddens/Pool via REUTERS NO REUSE AFTER 11.59PM ON MARCH 6TH 2021 WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM GEMMA@CAPTAINTOM.ORG
الكابتن توم
فيروس كورونا

طائرة من الحرب العالمية الثانية في جنازة "كابتن توم"

أقام جنود مراسم عسكرية احتفالية للرجل البالغ من العمر 100 عام والذي ألهم مشروعه الخيري الأمة وجمع قرابة 33 مليون جنيه إسترليني

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لندن – أسوشيتد برس

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حلقت طائرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية اليوم السبت فوق جنازة الكابتن توم مور تكريماً للمحارب المخضرم الذي جمع بمفرده ملايين الجنيهات لعمال الصحة البريطانيين عن طريق السير بصعوبة حول فناء منزله 100 لفة.

من جنازة الكابتن توم
من جنازة الكابتن توم

وأقام جنود مراسم عسكرية احتفالية للرجل البالغ من العمر 100 عام، والذي ألهم مشروعه الخيري الأمة وجمع قرابة 33 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار).

وتوفي "الكابتن توم"، كما أصبح معروفاً بذلك، في 2 فبراير في المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وحضر ثمانية فقط من أفراد عائلة المحارب القديم القداس الخاص السبت، لكن جنوداً حملوا نعشه إلى محرقة للجثث وشكلوا حرس شرف احتفالياً. وحثت الأسرة المعزين على البقاء في منازلهم حيث لا تزال البلاد في حالة إغلاق بسبب كورونا.

من جنازة الكابتن توم
من جنازة الكابتن توم
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وشرع مور، الذي خدم في الهند وبورما (ميانمار) وسومطرة خلال الحرب العالمية الثانية، في جمع مبلغ متواضع بلغ 1000 جنيه إسترليني لخدمة الصحة الوطنية البريطانية من خلال السير 100 لفة في فناء منزله الخلفي في عيد ميلاده الـ100. لكن هذا العمل الخيري انتشر بسرعة، حيث أثار إعجاب الملايين العالقين في منازلهم خلال الموجة الأولى من الوباء.

وألهم موقفه الإيجابي أمة في أزمة، ووصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "بطل بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "فارس" في يوليو في حفل روعي فيه التباعد الاجتماعي في قلعة وندسور، غرب لندن.

من جنازة الكابتن توم
2 صور من جنازة الكابتن توم
2 صور
من جنازة الكابتن توم
من جنازة الكابتن توم
من جنازة الكابتن توم
من جنازة الكابتن توم
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