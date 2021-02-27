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شاهد أنف مدرب برشلونة ينزف دما فينسحب من مؤتمر صحافي

شاهد أنف مدرب برشلونة ينزف دما فينسحب من مؤتمر صحافي

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لندن - العربية.نت 

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كان الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني، يتحدث أمس الجمعة في مؤتمر صحافي، وفجأة وجد الدم ينزف من أنفه، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، مما اضطره للانسحاب بشكل طارئ من المؤتمر الذي سبق مواجهة الفريق لخصمه "إشبيلية" اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 للدوري الإسباني الممتاز.

إنها المرة الثانية التي ينزف فيها أنف كومان دما، وسببها تناوله أدوية سيولة للدم بعد أزمة صحية تعرض لها في القلب، وصادف أنه قال في المؤتمر الصحافي: "عندما تكون مدربا لبرشلونة، فإنك تتعرض لضغوطات كبيرة. إذا لم نفز بألقاب، فأنا من يتحمل العواقب، لكني لا أعرف ما يمكن أنّ يحدث، سيكون هناك وقت للحديث عن المستقبل، لكني متفائل"، بحسب ما قال عن الفريق الذي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 50 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن" أتلتيكو مدريد" المتصدر.

ويتلقى كومان علاجا دوريا بالأدوية بسبب معاناته من مشاكل في القلب، لذلك نصحه الأطباء بضرورة تلقي مسيل للدم باستمرار، ربما بسبب معاناته من تكاثف للكوليسترول في الدم يزيد عن المعدل الصحي.

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