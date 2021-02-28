رانيا يوسف أمام المحكمة بتهمة "الفعل الفاضح"

تنظر محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة "ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة" في قضية رفعها أحد المحامين.

وكانت نفس المحكمة، قضت الأسبوع الماضي، ببراءة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح في قضية كانت مقامة من نفس المحامي أيضا.

وقدم المحامي المصري أشرف فرحات بلاغا ضد رانيا، اتهمها فيه بأنها تحدثت بأمور فاضحة في أحد اللقاءات التلفزيونية.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، أصدرت بيانا صحافيا حول لقائها مع قناة محلية عراقية، التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضي، وأثارت جدلا واسعا، بسبب تصريحاتها، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.

وتواجه رانيا حملة شرسة بعد تسريب رسالة صوتية أرسلتها لمقدم البرنامج العراقي، تؤكد خلالها على موقفها الذي أثار ضدها موجة انتقادات.