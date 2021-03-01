في أول مقابلة.. هاري لأوبرا: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه

في مقابلة انتظرها الكثيرون، عبّر الأمير البريطاني هاري للمذيعة الأميركية الشهيرة، أوبرا وبنفري، عن مخاوفه من أن "يعيد التاريخ نفسه"، وفقاً لمقتطفات من المقابلة التي بثتها قناة "CBS" الأميركية، أمس الأحد.

ونشرت الشبكة مقطعين مختصرين من المقابلة مع زوجته ميغان ماركل، والتي من المتوقع أن تبث في 7 مارس، وتعد هذه أول مقابلة تلفزيونية للزوجين منذ أن أعلنا الإقامة في ولاية كاليفورنيا الأميركية والتخلي عن واجباتهما الملكية، العام الماضي.

وقال الأمير في أحد المقطعين إنه يخشى "أن يعيد التاريخ نفسه"، في إشارة لوالدته الأميرة ديانا، والتي توفيت، بعمد 36 عاما، في حادث سيارة بسبب ملاحقة الصحافيين لها في باريس بعد طلاقها من الأمير تشارلز.

كما قال هاري: "أشعر بالراحة والسعادة لجلوسي هنا وبجانبي زوجتي"، مضيفا "لا يمكنني أن أتخيل أن (ديانا) تمكنت بفعل كل هذا وحدها طوال كل تلك السنين.. إنها تجربة مليئة بالتحديات لكلينا، لكن على الأقل ندعم بعضنا".

وفي المقاطع المنشورة يبدو أن وينفري ستتطرق لمواضيع حساسة، وتظهر وينفري وهي توجه سؤالا لميغان قائلة: "هل اخترتِ السكوت أم تم إسكاتك؟".

وتقول وينفري خلال المقطعين، إنهم خاضوا في جميع الموضوعات بدون حدود، وفي أحد المقاطع تقول للزوجين "لقد قلتما بعض الأشياء الصادمة جدا هنا".

واشتكى الزوجان قبل أن ينتقلا إلى كاليفورنيا من تعامل الصحف الشعبية البريطانية مع ميغان، وهي من أصل إفريقي، وقالا عن تعامل بعض هذه الصحف إنه يرقى لحد التنمر أو العنصرية.

وقال قصر بكنغهام الشهر الماضي إن الاثنين لن يعودا إلى حياتهما كعضوين عاملين في العائلة الملكية.