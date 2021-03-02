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مفاجأة سارة.. مولود جديد من إنسان الغاب المهدد بالانقراض

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المولود الجديد مع أمه

مفاجأة سارة.. مولود جديد من إنسان الغاب المهدد بالانقراض

يعيش أقل من 14 ألفاً من حيوان إنسان الغاب في البرية بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا التهديد

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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وُلد حيوان جديد من فصيلة إنسان الغاب السومطري المهدد بالانقراض في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية في مفاجأة سارة لحراس حديقة الحيوان هناك، إذ كانوا ينتظرون قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو.

ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم ريس (12 عاما) وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر.

وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية، إنه لم يقع الاختيار بعد على اسم الصغير الذي وُلد يوم الأحد، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.

وأفاد معهد أودبون بأن والد الصغير يدعى جامبي وجاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018، وأنه "يُصنف من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثيا في أميركا الشمالية".

وإنسان الغاب السومطري واحد من ثلاثة أنواع من إنسان الغاب الطويل الشعر.

ويعيش أقل من 14 ألفا من حيوان إنسان الغاب في البرية بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا التهديد بسبب خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل هناك، مما يجعله من الأنواع "المهددة
بالانقراض" وذلك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

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