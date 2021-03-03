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الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

An employee prepares chocolate Easter bunnies wearing protective masks at Baeckerei Bohnenblust bakery in Bern, Switzerland March 25, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann
أرانب من الشوكولاتة ترتدي كمامات في سويسرا
فيروس كورونا

الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

في العام 2020 استهلك السويسريون 9.9 كيلوغرام من الشوكولاتة للفرد وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوغرامات والتي سُجِّلت آخر مرة في العام 1982

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زيوريخ – فرانس برس

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تأثرت الشوكولاتة السويسرية أيضاً بتبعات جائحة كورونا، فقد تراجع خلال العام الفائت استهلاك المنتج الذي يتميز به هذا البلد إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 40 عاماً.

في العام 2020، استهلك السويسريون 9.9 كيلوغرام من الشوكولاتة للفرد (مقابل 10.4 كيلوغرام في العام السابق)، وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوغرامات، والتي سُجِّلت آخر مرة في العام 1982، وفقاً لاتحاد منتجي الشوكولاتة "شوكوسويس".

شوكولاتة للبيع في سوبرماركت في زيورخ
شوكولاتة للبيع في سوبرماركت في زيورخ

كما أن إنتاج الشوكولاتة انخفض بنسبة 10% مقارنةً بالعام السابق، إلى 180 ألف طن.

وتراجعت الصادرات التي تمثل ما يقرب من 70% من حجم مبيعات صانعي الشوكولاتة السويسريين، بنسبة 11.5% إلى 126 ألف طن.

بيض الفصح المصنوع من الشوكولاتة من صناعة شركة "لينت"
بيض الفصح المصنوع من الشوكولاتة من صناعة شركة "لينت"
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ويعزى تراجع استهلاك الشوكولاتة جزئياً إلى انخفاض عدد السياح الذي أثر على الإحصاءات السنوية، وفقاً لما ذكره أورس فورير رئيس اتحاد "شوكوسويس" في مقابلة مع وكالة "فرانس برس".

وأوضح فورير أن اللقاءات الاجتماعية أصبحت "أقل تواتراً بفعل التباعد الاجتماعي، "ما حد من مشتريات" أصناف الشوكولاتة.

ويوم الثلاثاء، نشرت "لينت أند سبرونغلي"، إحدى أشهر شركات صناعة الشوكولاتة في البلد الواقع في جبال الألب، نتائجها السنوية التي أظهرت انخفاضاً بنسبة 10.9% في المبيعات عام 2020.

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