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شاحنة تصطدم بسيارة محشوة بالركاب بكاليفورنيا.. وتقتل 13     

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اصطدام شاحنة بسيارة في كاليفورنيا

شاحنة تصطدم بسيارة محشوة بالركاب بكاليفورنيا.. وتقتل 13     

قال قائد الشرطة إن أعمار القتلى تتراوح بين 20 و55 عاماً، في حين أنّ واحداً من الجرحى قاصر ويبلغ من العمر 16 عاماً.

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لوس انجلوس - فرانس برس

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أعلنت السلطات الأميركية أن 13 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح في حادث مروري وقع في جنوب ولاية كاليفورنيا صباح الثلاثاء حين اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة رباعية الدفع كان على متنها 25 راكباً أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعتها.

ووقع الحادث قرابة الساعة 6:15 صباحاً في جنوب كاليفورنيا بالقرب من الحدود مع المكسيك في منطقة زراعية يعبرها الكثير من العمال كل يوم.


واصطدمت السيارة الرباعية الدفع وهي من طراز "فورد إكسبديشن" كانت تجتاز نقطة توقف على طريق سريع وطني بشاحنة ثقيلة كانت تجرّ خلفها مقطورتين.

وقال عمر واطسون قائد شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحافي "كان هناك 25 شخصاً في سيارة فورد إكسبيديشن، بمن فيهم السائق. لسوء الحظ، قضى 12 راكباً بمن فيهم السائق في مكان الحادث، بينما توفي شخص آخر متأثراً بجروحه بعد نقله إلى المستشفى". وأضاف أن 10 على الأقلّ من القتلى هم من التابعية المكسيكية.

ووفقاً للموقع الرسمي لشركة فورد فإن الحد الأقصى لركاب طراز "فورد إكسبديشن" هو ثمانية ركاب بمن فيهم السائق.

وقال قائد الشرطة، إن أعمار القتلى تتراوح بين 20 و55 عاماً، في حين أنّ واحداً من الجرحى قاصر ويبلغ من العمر 16 عاماً.

ولفت واطسون إلى أن "كثراً ممّن كانوا على متن السيارة لا يتحدّثون الإنجليزية. نحن قريبون من الحدود وهناك أشخاص يأتون ويذهبون يومياً للعمل".

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