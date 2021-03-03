.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"ميت" استفاق خلال تشريح جثته في الهند

Mortician, coroner covering dead body in morgue. Feet, toe tag. stock photo
(تعبيرية)

"ميت" استفاق خلال تشريح جثته في الهند

متخصص في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.. فتم نقلها فوراً لمستشفى آخر

متابع الغاء المتابعة

نيودلهي – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

فيما كان هندي تعرض لحادث دراجة نارية على طاولة التشريح، بعدما أعلن أطباء وفاته، صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل البالغ 27 عاماً نُقل في نهاية الأسبوع الفائت وهو في حال حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص، حيث أعلن الأطباء وفاته.

مستشفى في ولاية كارناتاكا (أرشيفية)
مستشفى في ولاية كارناتاكا (أرشيفية)
دراسة: الحبار يملك قدرة على ضبط النفس والتعلُّم علم دراسة: الحبار يملك قدرة على ضبط النفس والتعلُّم

ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب، حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية، وقال لوكالة "فرانس برس" إن الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حاله.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير". وأضاف أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد