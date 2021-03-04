.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طاعن السويديين السبعة أفغاني عمره 22 ويتعاطى المخدرات

....

طاعن السويديين السبعة أفغاني عمره 22 ويتعاطى المخدرات

لم تفرج الشرطة عن اسم وصورة الشاب الذي ليس معروفا اذا كان طعنه للسبعة عشوائيا، أم اختيارا منه لهم

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

الشاب الذي طعن 7 أشخاص بعد ظهر أمس في بلدة Vetlanda البعيدة في الجنوب السويدي 274 كيلومترا عن العاصمة ستوكهولم، أفغاني عمره 22 سنة، ومعروف للشرطة بتعاطيه المخدرات، ولا يبدو مما طالعته "العربية.نت" مترجما عن الإعلام المحلي أن دافعه إرهابي، بل "محاولة قتل" باعتبار أن سجله لدى الشرطة يتضمن اشتباهها بارتكابه محاولات قتل سابقة، لكنها لم تستبعد الدافع الإرهابي كليا.

لأجل العرب والعالم لأجل "الفيزا".. مقتل 11 أفغانية دهساً في ملعب كرة قدم

أما الذين طعنهم، فذكرت صحيفة Expressen الشهيرة، أن 3 منهم أصيبوا بطعن خطر، واثنين ببسيط، واثنين آخرين بطفيف، وجميعهم يتلقون العلاج في مستشفى غير الذين نقلوا إليه الأفغاني بعد اعتقاله، وفيه يعالجونه من رصاصة أطلقتها الشرطة في ساقه، تمهيدا للتحقيق معه بدءا من اليوم.

الشرطة السويدية من مكان حادثة الطعن (أرشيفية- فرانس برس)
الشرطة السويدية من مكان حادثة الطعن (أرشيفية- فرانس برس)

ولم تفرج الشرطة عن اسم وصورة الشاب الذي ليس معروفا إذا كان طعنه للسبعة عشوائيا، ام اختيارا منه لهم. أما ما توصلت إليه وسائل إعلام سويدية، زارت "العربية.نت" مواقعها للاطلاع على ترجمات لما فيها، وسط رفض السلطات ذكر أي معلومات شخصية بشأنه، فهو أنه يقيم وحيدا منذ 2018 بالبلدة البالغ سكانها 13 ألفا، إلا أن نوعية إقامته غير معروفة بعد، مع الترجيح بأنه وصل إلى السويد طالبا اللجوء.

والمعروف الأكيد بشأن الأفغاني "هو تورطه بجرائم بسيطة، وفي إحداها اعترف مرة بجريمة تعاطيه الحشيش، فعاقبوه بغرامة دفعها" وفقا لما ذكرت "اكسبريسن" عن الشاب الذي داهمت الشرطة مساء الأربعاء شقته، ونقلوا منها ما يرونه نافعا للتحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي جديد طفلة المجاردة.. أم جنى: ملايين الدنيا لا تعوضني ابنتي
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد