لن تصدق الفرق.. تنمر بمقابلة عمل دفعته لإجراء 9 عمليات

ادعى شاب فيتنامي يبلغ من العمر 26 عاماً أنه غير مظهره بشكل جذري بقيامه بعمليات تجميل بعد تعرضه للتنمر في عمله من قبل زملائه.

ونشر الشاب صوراً له قبل أن يخضع لـ 9 عمليات جراحة تجميلية، ليحظى بعدها باهتمام بالغ من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن الاختلاف الكبير الذي أوضحته الصور جعل الكثيرين يشككون بصحتها، حيث يبدو الشاب إنساناً آخر تماماً من شكل وجهه إلى عينيه وأنفه.

وقال الشاب الفيتنامي، الذي يعمل حاليا كفنان مكياج في سايغون، لمتابعيه عبر تطبيق "تيك توك"، إنه أنفق ما يقدر بنحو 400 مليون دونغ أي ما يقارب 17400 دولار، على 9 عمليات تجميل كبرى، بما في ذلك تجميل الأنف وزراعة الذقن وقشرة البورسلين، وإعادة تشكيل الشفاه وجراحة الجفن المزدوج، وزراعة الشفاه.

كما زعم الشاب أنه لجأ إلى عمليات التجميل لأن مظهره السابق جعل من الصعب عليه الحصول على وظيفة، فقد سخر منه أحد أصحاب العمل أثناء مقابلة، وفقاً لزعمه.

وقال: "في المرة الأولى التي عدت فيها إلى المنزل بعد الجراحة التجميلية، لم يتعرف علي والداي.. كنت أتوقع ذلك، لكنني ما زلت لا أستطيع كبح دموعي".

يشار إلى أن فنان المكياج الشاب ينشر بانتظام صورا ومقاطع فيديو له على إنستغرام و تيك توك، وسط انتقادات وتشكيك في صحة روايته.