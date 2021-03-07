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انتقاماً من زوجها.. سيدة قتلت رضيعتها وألقتها في الترعة

صورة 1 رضيعة
تعبيرية

انتقاماً من زوجها.. سيدة قتلت رضيعتها وألقتها في الترعة

الزوجة استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة

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القاهرة - ريم الششتاوي

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استطاعت قوات المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن تُلقي القبض على سيدة متهمة بالتخلص من طفلتها بإلقائها بترعة المريوطية في منطقة الهرم، ومحاولة اتهام زوجها بقتلها بسبب خلافات أسرية بينهما، وذلك بعد العثور على جثة الطفلة الرضيعة ملقاة في ترعة المريوطية.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الهرم بلاغاً يفيد باتهام عامل لزوجته بقتل طفلتهما الرضيعة، وذلك من خلال إلقائها في ترعة المريوطية، نتيجة خلافات أسرية نشبت بينهم، ومحاولتها توجيه الاتهام له بقتل الطفلة للانتقام منه.

تعبيرية
تعبيرية

ومن خلال التحريات تبين وجود خلافات زوجية بين العامل وزوجته، كما تبين أن الزوجة استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة، ومن جهتها قامت رجال المباحث من ضبط المتهمين والعثور على جثة الطفلة وتحرير محضر بالواقعة وتولي نيابة أوسيم للتحقيق. ومع انتشال جثة الطفلة الضيعة من الترعة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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ونشرت صحف مصرية تفاصيل اعتراف الزوجة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة وشقيقها وعمها حيث تخلص الثلاثة من الطفلة، وذلك بعدما قام زوج المتهمة بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا، كما أنه قام بعمل تحاليل أثبتت أن الطفلة ليست ابنته، وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به.

وعند مواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص، وأن الطفلة ليست ابنته، وهددت المتهمة زوجها بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به، وبعد محاولة المتهمة بتحرير محضر ضد زوجها لاتهامه بقتل طفلتهم، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهمة.

وبمواجهة المتهمة بالتفاصيل التي توصلت إليها التحريات أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة وإلقائها في ترعة المريوطية بمساعدة شقيقها وعمها.

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