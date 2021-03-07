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شر البلية ما يضحك.. أغرب الصور بزمن كورونا

رجل يرتدي ثلاثة أقنعة على وجهه أثناء الاحتفال بعيد البوريم وسط قيود كورونا في القدس

شر البلية ما يضحك.. أغرب الصور بزمن كورونا

أغرب الطرق التى يتبعها البعض للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ينتهج البعض مقولة "اصنع من الليمون شراباً حلواً".. فرغم مرور أكثر سنة عن بداية انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من فزع وهلع وقصص مؤثرة، ورغم واتباع الكثيرين للإجراءات الوقاية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين فضلوا الهروب من التوتر الناتج عن الخوف من كورونا بالترفيه عن أنفسهم وابتكار أساليب غريبة وطريفة من باب التهكم ربما، أو معتقدين أنها قد تحميهم فعلاً من الإصابة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 116.29 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و709,095. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي جمعنا لكم مجموعة من الصور التي تم تداولها في وكالات الصور أو على مختلف منصات التواصل الاجتماعي عن أغرب الطرق التى يتبعها البعض حول العالم للوقاية من الإصابة بكورونا:

10 صور
10 صور
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