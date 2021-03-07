مذيع بريطاني: ميغان ماركل مخادعة ويجب منع زواج الأمراء بأميركيات

وجه المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، انتقادا لاذعا لدوقة ساسكس، ميغان ماركل، قبل أيام قليلة من موعد بث مقابلتها المرتقبة مع أوبرا وينفري. وعلق مورغان على أحدث مقطع فيديو ترويجي على قناة "سي بي إس" التي قالت فيه ميغان إن العائلة المالكة البريطانية منعتها من التحدث علانية، بينما كانت لا تزال عضواً بالعائلة.

وغرد المذيع، صاحب 55 خريفا، على تويتر: "تحررت من الواجب الملكي، لكنها تواصل استغلال ألقابها الملكية لكسب الملايين من الدولارات.. يا لها من مخادعة".

كما انتقد مورغان الأمير هاري لأنه سمح ببث المقابلة، بينما كان جده الأمير فيليب في المستشفى ويتعافى من إجراء في القلب.

وكتب مورغان: "ما تفعله عائلة ساسكس في مثل هذا الوقت المقلق للغاية لصاحبة الجلالة هو أمر مخزٍ تماماً.. لا أستطيع أن أفهم لماذا ترك هاري لزوجته تحطيم عائلته على التلفزيون العالمي في هذا الوقت، مع العلم بمرض جده".

وأفصحت ميغان في المقطع الجديد قائلة إنها اضطرت لرفض دعوة وينفري للمقابلة الأولية في 2018 لأن القصر كان يمنعها من التحدث علانية مع الصحافة.

واستحضرت وينفري خلال المقطع عندما رفضت ميغان المقابلة معلقة: "أنا آسفة، هذا ليس الوقت المناسب".

وصرحت ميغان: "نعم، أتذكر تلك المحادثة جيداً.. لم يكن مسموحاً لي حتى أن أحظى بتلك المحادثة معك شخصياً، صحيح؟ كان لا بد من وجود أشخاص من جانبهم خلال اللقاء".

كما استهجن مورغان مذيع برنامج "Good Morning Britain" بعض محبي ميغان الذين انتقدوا كيت روبرتسون، مؤسسة One Young World، لقولها إن على ميغان وزوجها الأمير هاري مناقشة قضاياهما على انفراد.

من جهتها اعتذرت روبرتسون في وقت لاحق عن تعليقاتها بعد تلقي رد فعل عنيف. وكتبت: "أنا آسفة للغاية، لقد أرسلت تغريدة هذا الصباح تنتقد بلا داع الأشخاص الذين أحبهم وأهتم بهم وعملت معهم لفترة طويلة".

مثير للاشمئزاز

رد مورغان جاء سريعا على تويتر قائلاً: "مثير للاشمئزاز.. هذا ما يحدث عندما تنتقد ميغان ماركل.. تفرض عليك عصابة متسلطة شريرة الخضوع".

بعدها قارن مورغان، ميغان مع واليس سيمبسون، الزوجة الأميركية المطلقة لدوق وندسور، الملك البريطاني السابق إدوارد الثامن، وكيف تنازل عن العرش ليبقى متزوجاً منها.

I think it’s maybe time to ban our Princes from marrying American women. pic.twitter.com/FKAo4q6Gi9 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2021

وكتب مورغان: "أعتقد أنه ربما حان الوقت لمنع أمرائنا البريطانيين من الزواج بأميركيات".

وعندما تم انتقاده بسبب تغريدته، رد مورغان: "أنا فقط ألاحظ أنه في كل مرة يتزوج فيها أمير بريطاني من امرأة أميركية، فإن الأمر يتحول إلى كارثة كاملة تلحق أضراراً جسيمة بالعائلة المالكة.. هذه حقيقة لا جدال فيها".

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة اليزابيث لن تشاهد مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري اليوم، وذلك لأنها تركّز حالياً على صحة زوجها الأمير فيليب.

ونُقل الأمير فيليب (99 عاماً) يوم الجمعة إلى مستشفى خاص في لندن كان قد أُدخل إليه منتصف الشهر الفائت بعد إصابته بعدوى، بعيد خضوعه لعملية جراحية في مستشفى آخر، على ما أعلن قصر باكينغهام.