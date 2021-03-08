مقابلة هاري وميغان تُغضب وزيرة بريطانية: لا مكان للعنصرية بمجتمعنا

قالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد، اليوم الاثنين، إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني، وذلك بعدما اتهمت ميغان زوجة الأمير هاري شخصا ما في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأضافت فورد لقناة "سكاي نيوز" أنها لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا وينفري وعرضتها قناة "سي بي إس" CBS الليلة الماضية، لكنها قالت "لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".

ومن إعلان ميغان ماركل عن تفكيرها بالانتحار، إلى "خيبة" هاري تجاه والده الأمير تشارلز، مرورا بالكلام عن "مخاوف" العائلة الملكية إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي، حفلت مقابلة هاري وميغان بتصريحات لافتة ستبقى في الذاكرة.

الانتحار ولون بشرة آرتشي

ميغان الممثلة السابقة البالغة 39 عاما، كشفت أن سيل المقالات النقدية في حقها عبر الصحافة البريطانية ولّد لديها فكرة الانتحار.

وأشارت ميغان المولودة لأب أبيض وأم سوداء، إلى أن زوجها أسرّ إليها بأن أفرادا في العائلة الملكية أبدوا قلقهم من لون بشرة ابنهما المنتظر خلال حملها بآرتشي الذي يبلغ عامه الثاني في مايو.

وقالت لأوبرا وينفري بشأن طفلها، إن هاري تبلّغ عن "مخاوف وأحاديث في ما يتعلّق بدرجة سواد بشرته، وما قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو الأمر". وأضافت "هذه أحاديث أجرتها العائلة معه".

"تشويه سمعة"

وتداولت الصحف البريطانية على نطاق واسع رواية مفادها أن ميغان تسببت ببكاء كايت زوجة الأمير ويليام بعد تجربة الأميرة الصغيرة شارلوت (ابنة وليام وكايت) فستانا قبل زواج ميغان وهاري في 2018.

وقد نفت ميغان هذا الأمر، مؤكدة في المقابل أن ما حصل كان معاكسا تماما.

وقد شكل الكشف عن هذه الحادثة وطريقة تغطيتها "منعطفا" في العلاقة مع العائلة الملكية، بحسب ميغان التي قالت إن الأخبار عن تسببها ببكاء كايت كانت "بداية حملة تشويه سمعة حقيقية".

وأضافت "فهمت أن الأمر لا يقتصر على عدم توفير الحماية لي، لكنهم أيضا مستعدون للكذب من أجل حماية أفراد آخرين من العائلة".

"خيبة حقيقية"

من جهته، أبدى هاري شعوره بـ"خيبة حقيقية" من والده الأمير تشارلز، معتبرا أنه لم يدعمه في محنته، لكنه أوضح أن التواصل مستمر بينهما.

وقال "والدي وشقيقي سجينان" للنظام الملكي، إذ "لا يمكنهما المغادرة" كما فعل هاري بعدما أدرك أنه أيضا "سجين". وأضاف "لدي تعاطف كبير حيال ذلك".

رغم جدية المواضيع التي تناولتها المقابلة مساء الأحد، اغتنم هاري وميغان المقابلة للإعلان عن أنباء سعيدة.

وأعلن الزوجان أن طفلهما الثاني المتوقع ولادته "خلال الصيف" هي فتاة.

وقال هاري "أن نُرزق صبيا ثم فتاة، ما عسانا نطلب أكثر من ذلك؟".

وأردفت ميغان من جانبها "سنكتفي بطفلين".

كذلك تحدث الزوجان عن حياتهما الجديدة في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إذ وصفتها ميغان بأنها "أجمل من كل قصص الخيال التي قرأتموها"، مع دجاجات "أُنقذت" من مزرعة صناعية.

وأوضحت ميغان ماركل "انتقلنا إلى الضفة الأخرى" بعد أشهر من الاضطرابات العائلية، مضيفة "نحن لم ننجُ وحسب، لكننا أيضا ننمّي أنفسنا".

وتابعت قائلة "كل هذه الأمور التي كنت أتمناها تحققت. وبطريقة ما، هذه ليست سوى البداية لنا".