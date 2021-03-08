.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"قذائف فوق قصر باكينغهام".. كيف رأت صحافة بريطانيا مقابلة هاري وميغان؟

This undated image released March 7, 2021 courtesy of Harpo Productions shows Britain's Prince Harry (L) and his wife Meghan (C), Duchess of Sussex, in a conversation with US television host Oprah Winfrey. (Harpo Productions via AFP)
من المقابلة التي أثارت الجدل في بريطانيا

"قذائف فوق قصر باكينغهام".. كيف رأت صحافة بريطانيا مقابلة هاري وميغان؟

أشهر الصحف البريطانية تتحدث عن وقع صاعق لمقابلة هاري وميغان على العائلة الملكية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أثارت تصريحات الزوجين هاري وميغان في مقابلتهما مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري ضجة كبيرة في بريطانيا وسيكون لها وقع صاعق على العائلة الملكية، وفق وسائل إعلام بريطانية الاثنين.

وكتبت "ذي تايمز" The Times: "ما حصل أسوأ من أي توقع كان لدى العائلة الملكية من هذه المقابلة".

وأضافت الصحيفة: "ميغان عانت ميولا انتحارية. هي قلقة على صحتها الذهنية. لقد بكت خلال التزام رسمي. والعائلة الملكية لم تساعدها"، متحدثة عن "ادعاءات مؤذية".

وبيّنت المقابلة التي عرضتها قناة "سي بي اس" CBS الأميركية مساء الأحد قبل بثها الاثنين في بريطانيا: "صورة زوجين ضعيفين شعرا بأنهما سجينان في دورهما ومتروكان بلا حماية" من العائلة الملكية، بحسب الصحيفة.

ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته الأخيرة ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
لا يرد على اتصالاته.. هاري: أشعر بأن أبي الأمير تشارلز الأخيرة لا يرد على اتصالاته.. هاري: أشعر بأن أبي الأمير تشارلز "خذلني"

أما "ديلي تلغراف" Daily Telegraph فاعتبرت أن من غير المجدي للعائلة الملكية "الاختباء وراء الكنبة" وتجاهل الزوجين، قائلة إن الأسرة كانت تحتاج إلى "سترة واقية من الرصاص" للحماية من المقابلة التي شهدت إطلاق "ما يكفي من القذائف لإغراق أسطول" و"ربما كما يخشى البعض، إلحاق الأضرار عينها بالملكية البريطانية".

وأضافت الصحيفة المحافظة: "من الصحيح القول إن مقابلة الساعتين الخالية من أي مسايرة هذه تشكل السيناريو الأسوأ لما دأب الزوجان على تسميته بالشركة" للتحدث عن العائلة الملكية، متطرقة خصوصا إلى التصريحات العنصرية التي استهدفت ميغن وهاري وابنهما آرتشي قبل ولادته.

واختارت قناة "اي تي في" ITV استخدام توصيف عسكري لما حصل خلال المقابلة. وقالت "الزوجان شحنا قاذفة قذائف بي-52 وسيّراها فوق قصر باكينغهام وأفرغا ترسانتها فوقه".

أما قناة "بي بي سي" BBC فاعتبرت أن هذه المقابلة "المدمرة" تكشف "الضغوط الرهيبة في داخل القصر" وترسم "صورة أفراد لا مبالين ضائعين داخل مؤسسة" تشاركهم اللامبالاة نفسها.

مقابلة هاري وميغان تُغضب وزيرة بريطانية: لا مكان للعنصرية بمجتمعنا الأخيرة مقابلة هاري وميغان تُغضب وزيرة بريطانية: لا مكان للعنصرية بمجتمعنا

وشددت صحيفة "ديلي ميرور" Daily Mirror من ناحيتها على "الحزن العميق" للأمير تشارلز والد هاري، وشقيقه الأكبر ويليام، فيما نددت "ديلي إكسبرس" Daily Express بما اعتبرته "حديثا متلفزا مع أوبرا يخدم المصالح الخاصة" لهاري وميغان المقيمين في الولايات المتحدة منذ انسحابهما من العائلة الملكية في الربيع الفائت.

وعلى غرار صحف أخرى أغلقت صفحاتها قبل بث المقابلة، عنونت صحيفة "ديلي مايل" Daily Mail عن الرسالة "القوية" التي وجهتها الملكة إليزابيث الثانية جدة هاري بشأن حس الواجب، خلال كلمتها التلفزيونية الأحد قبل ساعات من ظهور هاري وميغان الإعلامي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد