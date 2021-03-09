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بعد صمت مطبق.. أول رد من قصر باكنغهام على هاري وميغان

Prince Harry and Meghan give an interview to Oprah Winfrey in this undated handout photo. (Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via Reuters)
هاري وميغان أثناء المقابلة

بعد صمت مطبق.. أول رد من قصر باكنغهام على هاري وميغان

القصر أكد أن هاري وميغان وابنهما آرتشي سيظلون دائما أفراداً محبوبين للغاية

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دبي - العربية.نت

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بعد صمت مطبق إزاء المقابلة المثيرة للجدل للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، خرج قصر باكنغهام ليعلن الثلاثاء، أن القضايا التي أثارها الثنائي بخصوص العنصرية "مقلقة".

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وقال في بيان صدر اليوم نياية عن الملكة إليزابيث الثانية، "إن القصر يعبر عن حزن العائلة المالكة لمعرفة صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان، والحديث عن العرق أمر مثير للقلق".

كما أكد أن "هاري وميغان وابنهما آرتشي سيظلون دائما أفراداً محبوبين للغاية".

بيان قصر باكنغهام
بيان قصر باكنغهام

لون بشرة آرتشي

وكانت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، قد أكدت في المقابلة التي شغلت وسائل الإعلام العالمية، أن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وقالت لأوبرا إن هناك "عدة محادثات" حول لون بشرة ابنها آرتشي، وقالت إن الكشف عمّن شارك في المحادثات "سيكون ضارا للغاية بالنسبة لهم".

بدوره، كشف هاري أن علاقته بالملكة كانت أفضل من أي وقت مضى، لكنه شعر "بخيبة أمل" من قبل والده تشارلز، حيث كشف كيف توقف أمير ويلز عن الرد على مكالماته وعزله مالياً.

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