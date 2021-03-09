تكسير يد وأسنان.. معركة في السماء بين طيار ومضيف

تحقق إدارة الطيران المدني الصينية في مشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين طيار وكبير مضيفين على متن طائرة ركاب خلال رحلة محلية الشهر الماضي.

إلى ذلك، قالت الإدارة إنها أخذت الحادث على محمل الجد، وتجمع المزيد من المعلومات.

وأضافت في بيان - صدر مساء الاثنين - أن أي حادث يهدد سلامة الطيران "سيتم التعامل معه بصرامة وفقا للقانون."

وذكرت تقارير إعلامية صينية أن المشاجرة نشبت خلال رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة (دونغهاي إيرلاينز) في العشرين من فبراير شباط الماضي.

غضب الطيار بعد خروجه من دورة المياه عندما وجد أحد ركاب الدرجة الأولى ينتظر في الخارج مباشرة، واتهم كبير المضيفين بعدم القيام بواجباته عن طريق ضمان التزام الراكب بالانتظار في مقعده.

تبادل الاثنان اللكمات، ما تسبب في كسر يد كبير المضيفين وأحد أسنان الطيار، وفقا للتقارير.

كانت الطائرة على بُعد نحو 50 دقيقة من وجهتها، مدينة شيان وسط البلاد، بعد مغادرتها مدينة نانتونغ الساحلية القريبة من شنغهاي.

واعتذرت دونغهاي إيرلاينز في بيان عن الواقعة، وقالت إنها ستراجع بروتوكولات السلامة.

وأضافت أنها أوقفت المتورطين في الحادث عن العمل، لكنها لم تذكر ما إذا كانا لا يزالان يعملان لدى الشركة، ولم تذكر تفاصيل عن المشاجرة.