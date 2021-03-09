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حادث عض في البيت الأبيض.. وقرار بشأن كلبي بايدن

كلاب بايدن

حادث عض في البيت الأبيض.. وقرار بشأن كلبي بايدن

قفز ونباح وعض في البيت الأبيض

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دبي - العربية.نت

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أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد "حادث عض" تعرّض له ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية الاثنين.

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إلى ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين لم تذكر اسميهما أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبي آل بايدن من نوع "جيرمن شيبرد"، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران إلى حصول "حادث عض" من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الفائت.

يشار إلى أن جو بايدن وزوجته تبنيا ميجور العام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه على إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في كانون الثاني/يناير الفائت.

كلب بايدن
كلب بايدن

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترمب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الفائت، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن.

وقالت لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية "عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس".

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