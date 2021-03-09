والد ميغان يخرج عن صمته: اعتذرت لها 100 مرة

في حين ما زالت مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري حديث الصحافة العالمية، خرج والد دوقة ساسكس عن صمته.

وقال توماس ماركل، الثلاثاء، في مقابلة على الهواء مباشرة على التلفزيون البريطاني، إنه اعتذر لابنته عن كذبه بشأن تعامله مع الصحافة "مائة مرة على الأقل" ، وفق ما نقلته CBS NEWS.

وكانت ميغان البالغة من العمر 39 عاماً، سُئلت خلال لقائها مع أوبرا عما إذا كان والدها قد خانها، فقالت إنه كذب عليها عندما سألته عما إذا كان قد تحدث إلى الصحافة.

وقال "خلاصة القول هي أنني لم أتلق أي رد من ميغان أو هاري بأي شكل من الأشكال، وعندما يقولون إنني أستفيد من الصحافة، ​​فإذا لم أسمع منهم في غضون 30 يوماً، فأنا أقوم بعمل قصة أخرى للصحافة". كما تابع "كلنا نرتكب أخطاء". .

ورداً على أسئلة حول تعليقات ميغان حول العنصرية ومناقشة العائلة المالكة للون بشرة ابنها آرتشي، قال توماس ماركل: "ربما كان مجرد سؤال غبي من شخص ما".

كما أوضح أنه لم يتحدث إلى ميغان منذ حوالي أربع سنوات، وأن آخر مرة سمع فيها عنها أو هاري كانت قبل زفافهما، عندما كان في المستشفى بسبب نوبة قلبية واضطر إلى إبلاغهما بأنه لن يفعل ذلك، وأضاف "أشعر كذلك أنها خذلتني... كنت على فراش مستشفى عندما تحدثنا آخر مرة ولم أسمع منهما بعد ذلك.. لم يهتما إذا كنت سأموت".