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رقم خيالي.. مقابلة هاري وميغان تحقق مشاهدات مرعبة

من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري

رقم خيالي.. مقابلة هاري وميغان تحقق مشاهدات مرعبة

أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار

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العربية.نت، وكالات

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في وقت طغت مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان على العناوين الرئيسية للصحف البريطانية، وأثارت اهتماماً عالمياً، ذكرت شبكة "سي.بي.إس" الأميركية أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة، التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الزوجين.

وتم بث المقابلة، التي وجه فيها الزوجان اتهامات بالعنصرية والتجاهل ووجود تناحر داخل العائلة المالكة، عبر شبكة "سي.بي.إس" الأحد وعلى محطة "آي.تي.في" التلفزيونية البريطانية الاثنين.

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إعادة بث المقابلة

كما لا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

إلى ذلك أوضحت "سي.بي.إس" وهي وحدة تابعة لشركة فاياكوم "سي.بي.إس"، مساء الثلاثاء أن أعداد المشاهدين تتزايد، وأنها قد تعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن جمهور التلفزيون في الولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين، ما يجعلها أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في فبراير 2020.

من المقابلة
من المقابلة

يشار إلى أنه بعد صمت مطبق إزاء المقابلة المثيرة للجدل، خرج قصر باكنغهام ليعلن أن القضايا التي أثارها الثنائي بخصوص العنصرية "مقلقة". وقال في بيان صدر مساء أمس نياية عن الملكة إليزابيث الثانية، إن "القصر يعبر عن حزن العائلة المالكة لمعرفة صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان، والحديث عن العرق أمر مثير للقلق"، مؤكداً "هاري وميغان وابنهما آرتشي سيظلون دائماً أفراداً محبوبين للغاية".

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