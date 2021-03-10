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أول تغريدة لمذيع استقال بسبب ميغان.. "لا أصدقها"

بيرس مورغان

أول تغريدة لمذيع استقال بسبب ميغان.. "لا أصدقها"

بيرس مورغان صعّد انتقاداته لميغان في أعقاب مقابلتها مع أوبرا وينفري

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العربية.نت، رويترز

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بعد أن ترك برنامجه التلفزيوني الصباحي المعروف بعد هجومه على ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، أكد المذيع البريطاني بيرس مورغان، الأربعاء، أنه ما زال لا يصدق ما قالته ماركل خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري.

وانسحب مورغان (55 عاماً) من برنامج "غود مورنينغ بريتين" الذي يبث على محطة "آي.تي.في"، الثلاثاء بعد أن صعّد انتقاداته لميغان في أعقاب مقابلتها مع وينفري التي قالت خلالها إنها فكرت بالانتحار أثناء إقامتها في بريطانيا.

كما كتب في تغريدة على تويتر صباح الأربعاء: "يوم الاثنين قلت إنني لم أصدق ميغان ماركل خلال مقابلتها مع أوبرا. وبعد وقت لإعادة النظر في هذا الرأي ما زلت لا أصدقها. إذا كنتم تصدقونها فلا بأس".

وقال لمتابعيه على تويتر البالغ عددهم 7.8 مليون إنه "حرية التعبير مبدأ يسعدني الموت دفاعاً عنه. شكراً لكل الحب والكراهية. انسحبت لتمضية المزيد من الوقت مع آرائي".

إلى ذلك نشر مع تغريدته صورة لرئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل مع مقتبس عن حرية التعبير.

وجه سهام النقد

يذكر أنه خلال مقابلة استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري، صرحت ميغان أن العائلة المالكة رفضت مناشدتها الحصول على مساعدة نفسية، مضيفة أن أحد أفراد العائلة طرح أسئلة بشأن لون بشرة طفلها المنتظر حينئذ.

وفي الصباح التالي لبث المقابلة على قناة تلفزيونية أميركية، وجه مورغان سهام النقد في برنامجه لميغان، مشدداً على أنه لا يصدق كلمة وواحدة مما قالته. وفي اليوم التالي انسحب ثائراً من برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة عندما اعترض مذيع يشاركه تقديم الحلقة على موقفه. وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت محطة "آي.تي.في" أنه استقال.

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