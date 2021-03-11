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بعد 70 عاماً.. حذاء تشرشل يُباع بسعر خيالي في مزاد علني

تم صنع هذا الحذاء من المخمل وتطريزه بالأحرف الأولى من إسم تشرشل
حذاء تشرشل الذي بيع بالمزاد بسعر خيالي

بعد 70 عاماً.. حذاء تشرشل يُباع بسعر خيالي في مزاد علني

يعود هذا الحذاء إلى العام 1950، ويحمل توقيع صانع الأحذية نيكولاوس توكزيك الذي كان يملك متجراً في شارع مايفير اللندني.. وقد استطاع أن يحقّق سعر 55 ألف دولار بعد بيعه لجامع تحف بريطاني

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العربية.نت - رانيا لوقا

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شهد الأسبوع الجاري مزاداً علنياً كان لافتاً بالأسعار التي حققها والقطع التي شاركت فيه، والتي تعود إلى ونستون تشرشل أشهر رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ.

رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل
رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل

من القطع التي تمّ عرضها في هذا المزاد، نذكر حذاءً منزلياً من المخمل الكحلي مطرّز بالأحرف الأولى من اسم صاحبه ونستون تشرشل الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية في الفترة الممتدة بين 1940 و1945 ثم في الفترة الممتدة بين 1951 و1955.

حذاء تشرشل الذي عرض للبيع في المزاد العلني
حذاء تشرشل الذي عرض للبيع في المزاد العلني
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يعود هذا الحذاء إلى العام 1950، وكان من المتوقع أن يتراوح سعره في المزاد بين 13 ألفا و20 ألف دولار أميركي. وهو يحمل توقيع صانع الأحذية نيكولاوس توكزيك الذي كان يملك متجراً في شارع مايفير اللندني. وقد استطاع هذا الحذاء أن يحقّق سعر 55 ألف دولار في المزاد العلني بعد بيعه لجامع تحف بريطاني.

شهد المزاد نفسه بيع كوب زجاجي دائري يتزيّن بدوره بالأحرف الأولى من اسم تشرشل. وكان من المتوقع أن يتراوح سعره بين 9 و14 ألف دولار، ولكنه استطاع أن يحقق سعر 25 ألف دولار أميركي نظراً للاهتمام الذي ما زالت تحققه شخصية تشرشل حتى اليوم.

كوب وحذاء تشرشل
2 صور كوب وحذاء تشرشل
2 صور
كوب وحذاء تشرشل
كوب وحذاء تشرشل
تم صنع هذا الحذاء من المخمل وتطريزه بالأحرف الأولى من اسم تشرشل
تم صنع هذا الحذاء من المخمل وتطريزه بالأحرف الأولى من اسم تشرشل
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