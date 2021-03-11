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وليام يرد على هاري وميغان: العائلة المالكة ليست عنصرية

وليام هاري ميغان
هاري وميغان خلال المقابلة النارية والأمير وليام

وليام يرد على هاري وميغان: العائلة المالكة ليست عنصرية

وليام أول فرد من العائلة المالكة يرد مباشرة على المقابلة النارية التي أجراها شقيقه ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري

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لندن - أسوشييتد برس 

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دافع الأمير وليام عن العائلة المالكة في بريطانيا ضد اتهامات بالعنصرية أطلقها شقيقه الأمير هاري وزوجة أخيه ميغان، قائلاً إن أفراد العائلة المالكة "ليسوا عنصريين".

وفي تعليقات أدلى بها يوم الخميس خلال زيارة لمدرسة بشرق لندن، أصبح وليام أول فرد من العائلة المالكة يرد مباشرة على المقابلة النارية التي أجراها شقيقه ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري، والتي أُذيعت يوم الأحد في الولايات المتحدة.

من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري
من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري

وسعى قصر باكنغهام للرد على مزاعم هاري وميغان بالعنصرية وسوء المعاملة في بيان من 61 كلمة، لكنه فشل في تهدئة الجدل.

وقال وليام، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده الأمير تشارلز، إنه لم يتحدث بعد إلى هاري في أعقاب المقابلة. وأكد: "لكنني سأفعل".

وهزت تعليقات هاري وميغان العائلة المالكة - وأثارت نقاشات حول العالم بشأن العنصرية والصحة العقلية وحتى العلاقة بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة.

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وتصاعدت هذه التوترات فقط، بينما كان الجمهور ينتظر ليرى كيف سترد العائلة المالكة على هذه المزاعم.

قالت ميغان، وهي ثنائية العرق، في المقابلة إنها كانت معزولة وبائسة للغاية كعضوة عاملة في العائلة المالكة لدرجة أنها كانت لديها أفكار انتحارية.

وأضافت أيضاً أن هاري أخبرها أن هناك "مخاوف ومحادثات" من قبل أحد أفراد العائلة المالكة حول لون بشرة طفلها عندما كانت حاملاً بابنهما آرشي.

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