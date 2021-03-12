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"سؤال مباشر".. عايض القرني يتحدث عن قصيدته المحذوفة

"سؤال مباشر".. عايض القرني يتحدث عن قصيدته المحذوفة

القرني يتحدث عن الدور الذي يمكن لعلماء الدين أن يلعبوه للدفع من أجل تغييرات في السعودية

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دبي - قناة العربية

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية" هذا الأسبوع، الداعية السعودي عايض القرني للحديث عن قصيدة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، رافضًا تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي أكدت وزارة الخارجية السعودية أنه مبني على استنتاجات مسيئة وغير صحيحة، ثم قام بحذفها، وقال فيها:

أنت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تامر .. البطل فينا إذا نادى الخطر جاك انتحاري.

وثارت ردود فعل عدة على قصيدة القرني، وتساءل البعض: هل يدعو القرني الناس إلى تنفيذ عمليات انتحارية؟ وهو ما اضطره إلى حذفها.

القرني يتحدث أيضا عن الدور الذين يمكن لعلماء الدين أن يلعبوه للدفع من أجل إحداث تغييرات اجتماعية وثقافية في السعودية.

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ويتساءل: هل يستطيع علماء الدين مواكبة التغيرات العلمية والثقافية والتقنية التي تحدث في العالم؟

وعن التيارات الدينية الحركية يسأل: هل انتهى تأثيرها؟ ولماذا يسهم بعض رجال الدين في تأجيج الطائفية؟

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