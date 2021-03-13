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إعلام أميركي: انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

جينفر لوبيز وأليكس رودريجيز
جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

إعلام أميركي: انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

الخبر أثار صدمة بين محبي الثنائي

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ميامي – فرانس برس

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فسخت المغنية جنيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز خطوبتهما، في نبأ أوردته وسائل إعلام أميركية، الجمعة، وأثار صدمة بين محبي الثنائي.

وكانت لوبيز (51 عاما) مخطوبة لرودريغيز (45 عاما) منذ 4 سنوات، وقد اشتريا سويا العام الماضي منزلا بقيمة قُدّرت بأربعين مليون دولار في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز
جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

ولم يؤكد لوبيز ورودريغيز المعلومات التي أوردها خصوصا موقعا "بايج سيكس" و"تي إم زي".

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ولا تزال المغنية والممثلة موجودة حاليا في جمهورية الدومينيكان حيث تشارك في تصوير عمل فني. وهي نشرت الجمعة مقطعا مصورا يظهرها تضحك خلال مشاركاتها في برامج تلفزيونية مختلفة، مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى "إيجاد سبب جيد للضحك اليوم".

أما لاعب البيسبول السابق فنشر على الشبكة عينها صورة له على متن يخت قبالة سواحل ميامي.

ورغم أن كثيرين فوجئوا بنبأ الانفصال، غير أن ذلك لم يكن حال الجميع. فنقلت مجلة "بيبول" عن مصدر لم تسمّه قوله إن هذا الأمر "كان متوقعا منذ زمن بعيد".

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