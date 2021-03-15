جديد السطو المسلح على منزل دي ماريا.. ماذا نهب اللصوص؟

فتح الادعاء الفرنسي تحقيقا في سرقة منزل أنخيل دي ماريا بعد اقتحام اللصوص للمكان فيما كان اللاعب الأرجنتيني يلعب مباراة لصالح باريس سان جيرمان.

إلى ذلك، قالت ماريون شالو، الأمينة العامة لمكتب المدعي في نانتير، لأسوشيتدبرس اليوم الاثنين، إن وحدة من الشرطة الخاصة تتعامل مع السرقات المسلحة والخطيرة تتولى التحقيق.

والوحدة مسؤولة بالفعل عن التحقيق في حوادث مشابهة مرتبطة بلاعبي نفس النادي ماور ايكاردي وسيرجيو ريكو اللذين تعرضا لسرقة منزليهما خلال مباريات هذا العام.

وأضافت شالو أن المقتحمين تمكنوا من التسلل إلى منزل دي ماريا الكائن في ضاحية نويلي سور سين الباريسية الراقية أمس الأحد دون أن يلاحظهم أحد.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، سرق اللصوص ساعات ومجوهرات من خزينة، وتقدر الخسائر بأكثر من 500 ألف يورو.

وأعلن باريس سان جيرمان أنه قرر تعزيز الأمن مؤقتًا بالقرب من منازل جميع لاعبيه.