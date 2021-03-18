مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ 2 من شاحنة متدلية فوق جسر

تمكنت أطقم الطوارئ الأميركية من إنقاذ شخصين عالقين في شاحنتهما الصغيرة بعد سقوطها من أحد الجسور، مما جعلها تتدلى فوق جسر في جنوب ولاية أيداهو - شمال غربي الولايات المتحدة.

Rescuers save two people after their truck dangles from a bridge held only by the trailer it was transporting pic.twitter.com/hKUyDMItkl — The Sun (@TheSun) March 18, 2021

وقالت الشرطة إن الشاحنة كانت تسحب مقطورة كبيرة، والشيء الوحيد الذي منع الشاحنة من السقوط هو "سلاسل الأمان" التي تربط مقطورة العربة التي بقيت على الجسر بوصلة في نهاية الشاحنة.

وأظهر فيديو نشرته "ذان صن"، رجال الإنقاذ وهم يستخدمون مجموعة إضافية من السلاسل من شاحنة قريبة لمنع سقوط الشاحنة المتدلية وتثبيتها في مكانها حتى وصول عمال الإنقاذ الإضافيين مع الرافعات ومعدات الإنقاذ بالحبال وغيرها من المعدات، لإنقاذ الشخصين.