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شاهد بايدن يتعثر 3 مرات على سلم الطائرة الرئاسية

بايدن
الرئيس الأميركي أثناء صعوده الدرج وتعثره

شاهد بايدن يتعثر 3 مرات على سلم الطائرة الرئاسية

البيت الأبيض يؤكد أن بايدن بصحة جيدة ويعزو تعثره إلى الرياح

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهر مقطع فيديو الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، يتعثر عدة مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق النار الثلاثاء الماضي.

والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.

وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما ليلقي التحية مودعا الصحافيين.

فيما يرافق بايدن نائبته كامالا هاريس، كما من المقرر أن يلتقي بعد الظهر -بالتوقيت الأميركي- ممثلين عن الأميركيين من أصول آسيوية ثم سيلقي خطابا من جامعة أموري.

البيت الأبيض: الرياح السبب

بدورها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحافي، أن سبب الحادث قد يعود إلى رياح قوية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة التي انطلقت منها الرحلة الرئاسية.

وقالت جان-بيير إن "الجو عاصف جدا في الخارج"، مضيفة أن بايدن "في حالة جيدة بنسبة 100%"، لكنها لم توضح ما إذا خضع الرئيس لفحص طبيب كان يسافر معه على متن الطائرة.

يذكر أن الرئيس كان نهض بعد تعثّره بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

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