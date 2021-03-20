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تكتموا عليها.. تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية السورية

فايز الطراونة

تكتموا عليها.. تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية السورية

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دبي - العربية.نت

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في الحلقة الأولى من سلسلة رباعية في برنامج الذاكرة السياسية الذي يبث على شاشة العربية يتحدث رئيس الحكومة الأردني الأسبق فايز الطراونة عن مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية.

ويقول الطراونة إن المفاوضات على المسار السوري – الإسرائيلي كانت متقدمة، لافتا إلى أن السوريين يتكتّمون عليها.

وأضاف "عندما سأل نائب رئيس الوفد الأردني وقتها فايز الطراونة وزير الخارجية السوري عن مفهومه للحل الشامل، رد: أي عندما يُنهي كل فريق تفاوضي مشاكله مع إسرائيل". وتابع "كل واحد يقلع شوكه بيده".

وعن المسار الأردني – الإسرائيلي، أشار الطراونة إلى أن رئيس الوفد الأردني المفاوض رفض استلام مسوّدة اتفاق من رئيس الوفد الإسرائيلي قبل التفاوض وحل المشاكل العالقة بين الطرفين لجهة الحدود والمياه وغيرها.

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