تكتموا عليها.. تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية السورية

في الحلقة الأولى من سلسلة رباعية في برنامج الذاكرة السياسية الذي يبث على شاشة العربية يتحدث رئيس الحكومة الأردني الأسبق فايز الطراونة عن مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية.

ويقول الطراونة إن المفاوضات على المسار السوري – الإسرائيلي كانت متقدمة، لافتا إلى أن السوريين يتكتّمون عليها.

وأضاف "عندما سأل نائب رئيس الوفد الأردني وقتها فايز الطراونة وزير الخارجية السوري عن مفهومه للحل الشامل، رد: أي عندما يُنهي كل فريق تفاوضي مشاكله مع إسرائيل". وتابع "كل واحد يقلع شوكه بيده".

وعن المسار الأردني – الإسرائيلي، أشار الطراونة إلى أن رئيس الوفد الأردني المفاوض رفض استلام مسوّدة اتفاق من رئيس الوفد الإسرائيلي قبل التفاوض وحل المشاكل العالقة بين الطرفين لجهة الحدود والمياه وغيرها.