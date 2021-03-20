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شاهد جونسون يتحدى الشائعات.. ويأخذ لقاحاً أثار جدلاً

بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)
بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)

شاهد جونسون يتحدى الشائعات.. ويأخذ لقاحاً أثار جدلاً

قال مشجعاً البريطانيين "لم أشعر بشيء حرفياً.. لقد كان الأمر جيداً جداً"

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دبي- العربية.نت

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يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أراد تحدي كافة الشائعات والجدل الذي دار مؤخرا حول لقاح أسترازينيكا، بالتشمير عن ساعديه، وتلقي الجرعة الأولى على الملأ، داعيا جميع البريطانيين إلى الحذو حذوه.

فقد تلقى بوريس جونسون، مساء أمس الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد 19، مؤكداً أنه لم يشعر بشيء على الإطلاق.

وفي فيديو قصير شاركه على حسابه على تويتر، قال: "لم أشعر بشيء حرفيًا، لقد كان الأمر جيدًا جدًا وسريعًا جدًا، ولا يمكنني إلا أن أوصي الجميع بأخذ اللقاح!".

كما أضاف "أقول للجميع، عندما تتلقون إخطارًا بموعد التطعيم، أرجو أن تذهبوا فورا للحصول عليه. إنه أفضل شيء لكم ولعائلاتكم".

"فوائده أعلى من مخاطره"

يشار إلى أن جونسون البالغ من العمر 56 عاما، حصل على اللقاح في نفس المستشفى الذي أدخل إليه قبل نحو عام تقريبا في وحدة العناية المركزة بعد أن أصيب بالفيروس.

وكان لقاح أسترازينيكا أثار جدلا في وقت سابق، بعد أن عمدت عدة دول إلى توقيفه مؤقتا، إلا أن 12 دولة تقريبا عادت واستأنفت عمليات التطعيم بعد أن أكدت جهتان تنظيميتان من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، أن فوائده تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.

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