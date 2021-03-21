شاهد خنزيرا يهاجم حفلا في العراق فيصدوه برصاص الرشاشات

خنزير بري أسود اللون، وجد نفسه في ورطة دموية، حين هاجم عائلات كانت تحتفل أمس بعيد النوروز على أحد جبال محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، فبعد أن بث الرعب في أفرادها، من نساء وأطفال كانوا يتناولون وجبة الغداء، برز له أحد الرجال برشاش كلاشينكوف، ولاحقه برشقات من الرصاص، فر الخنزير على إثرها من المكان وهو مصاب ببعضها، ثم سقط على الأرض قتيلا، بحسب ما يظهر في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل اليوم.

والمعروف عن الخنازير البرية، أنها منتشرة في العراق، لكنها لا تظهر للعيان إلا نادرا. أما تكاثرها، فناتج عن عوامل عدة "منها أن مناطق كثيرة هجرها أهلها، ما أتاح بيئة مناسبة لتكاثرها"، كما أن استهلاكها محليا انتهى تقريبا بعد هجرة كثير من العراقيين الذين كانوا يقبلون على تناول لحومها، عدا عن تضييق قوات الأمن على هواة صيدها.