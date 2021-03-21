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للالتفاف على قيود كورونا.. حفلات رقص صامتة على الشاطئ!

من حفل رقص صامت على الشاطئ
من حفل رقص صامت على الشاطئ
فيروس كورونا

للالتفاف على قيود كورونا.. حفلات رقص صامتة على الشاطئ!

ما بدأ في صورة لقاء ترفيهي بين الأصدقاء سرعان ما تحول لحفل صامت أسبوعي

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برشلونة – رويترز

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وجد محبو الموسيقى في برشلونة طريقة للالتفاف على القيود المفروضة على النوادي بسبب كوفيد-19 وهي تنظيم حفلات رقص صامتة بأماكن مفتوحة في بعض من أشهر المواقع بالمدينة.

من حفل رقص صامت على الشاطئ
من حفل رقص صامت على الشاطئ

ورحب الناس الأحد بأول أيام الربيع بوضع سماعات الأذن وأداء بعض الحركات الراقصة على شاطئ ماربيلا برشلونة مع التزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال المعالج أندريه ميلادو (41 عاما) "شيء لا يصدق، رائع حقا.

لم أتوقع أن يكون هناك هذا العدد الكبير من الناس". وأضاف "في البداية يبدو (الأمر) غريبا بعض الشيء في وسط برشلونة وأن يقف الناس ليروا لكنه (شيء) جميل... هو شيء عظيم أن تفعل ذلك صباح يوم أحد، أن تأتي إلى هنا وأن تعيش قليلا مع الموسيقى".

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وما بدأ في صورة لقاء ترفيهي بين الأصدقاء سرعان ما تحول إلى حدث ينظم صباح الأحد من كل أسبوع تحت اسم تريبو سايلنت ديسكو.

من حفل رقص صامت على الشاطئ
2 صور من حفل رقص صامت على الشاطئ
2 صور
من حفل رقص صامت على الشاطئ
من حفل رقص صامت على الشاطئ
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