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ساطور بالرأس وأصابع مبتورة.. حصيلة خلاف بين "ضرّتين" بمصر

ساطور
تعبيرية

ساطور بالرأس وأصابع مبتورة.. حصيلة خلاف بين "ضرّتين" بمصر

الحادث شهدته قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أصيبت سيدة مصرية بجرح نافذ في الرأس، نتج عن ساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 أصابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

الحادث شهدته قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا جنوب مصر.

وبحسب ما أوردته صحيفة "أخبار اليوم"، فقد تلقت السلطات الأمنية في قنا إخطارًا، بإصابة شيماء رضوان أحمد (25 عاماً)، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 أصابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

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وكشفت التحريات أن خلافات بين المجني عليها و"ضرّتها" السبب في إصابتها، حيث ضربتها ضرّتها بساطور ما زال مستقرًا في رأسها، وبترت 3 أصابع وأصابتها بكسور في أماكن متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما.

تم نقل المصابة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها واستخراج الساطور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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