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بطريق عودتها من كوبا.. وفاة برلمانية ألمانية على متن الطائرة

ميركل والى جانبها النائبة كارين شترينس

بطريق عودتها من كوبا.. وفاة برلمانية ألمانية على متن الطائرة

شترينتس عضو في البرلمان منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن

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برلين - أسوشييتد برس

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توفيت نائبة ألمانية من حزب المستشارة أنغيلا ميركل بعد انهيارها على متن طائرة أثناء عودتها إلى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن كارين شترينتس (53 عاما) كانت عائدة من كوبا مع زوجها، وفقا لما قاله إيكهارت ريبيرغ، وهو نائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يمثل تيار يمين الوسط.

هبطت الطائرة اضطراريا في أيرلندا، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ شترينتس. ولم يتضح سبب الوفاة أو سبب سفر النائبة إلى كوبا.

وشترينتس عضو في البرلمان الألماني منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمال شرقي البلاد.

ولم تكن تخطط لإعادة انتخابها في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 26 سبتمبر المقبل.

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