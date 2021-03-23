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الأمير هاري يتولى منصباً رفيعاً.. ماذا عن مهامه؟

Britain’s Prince Harry speaks at the Endeavour Fund Awards at Mansion House in London, March 5, 2020. (Paul Edwards/Pool Photo via AP)
الأمير هاري

الأمير هاري يتولى منصباً رفيعاً.. ماذا عن مهامه؟

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دبي - العربية.نت

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أعلن الأمير البريطاني هاري الثلاثاء توليه منصبا إداريا رفيعا في شركة ناشئة للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين.

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وسيركز دوق ساسكس في منصبه الجديد كـ"كبير مسؤولي التأثير" في شركة "بتر آب" الناشئة، على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وفقا لرئيس الشركة التنفيذي أليكسي روبيشو.

كما قال الأمير هاري في رسالة عبر مدونة "بتر آب"، "لدي قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصاً محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا".

ذكاء اصطناعي

وتعرّف "بتر آب" عن نفسها بأنها الشركة الرائدة عالميا في مجال التوجيه والإرشاد عبر الأجهزة المحمولة.

وتجمع منصة الشركة الناشئة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي والتدريب البشري على تحسين النمو الشخصي والمهني، بحسب الشركة.

إلى ذلك، أعلنت "بتر آب" الشهر الماضي جمعها 125 مليون دولار، حيث وصلت قيمتها السوقية الى 1,73 مليار دولار.

هاري وميغان
هاري وميغان

ناسا وسناب

وقد تأسست "بتر آب" سنة 2013، ونمت لتضم أكثر من 270 موظفاً مع شبكة من حوالي ألفي مدرب.

ومن بين زبائنها وكالة "ناسا" و"شفرون" و"مارس" و"جيننتك" و"سناب" و"وورنر ميديا".

وبعد ابتعادهما رسميا عن العائلة الملكية البريطانية منذ عام، يعيش الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغن ماركل في كاليفورنيا.

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