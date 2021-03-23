شاهد عارية تقتحم الأستوديو لقتل مقدمة برنامج تلفزيوني

مرت مقدمة برنامج تلفزيوني معروف باسم Aceces Direct على شاشة قناة محلية في رومانيا، بلحظات رعب حقيقي أثناء تقديمها للبرنامج مساء يوم الجمعة الماضي، فقد فاجأتها امرأة وصلت إليها على المسرح وهي عارية تماماً، وبيدها حجر من الطوب حاولت رميه على النجمة التلفزيونية Mirela Vaida بنية الإضرار بها وأذيتها، إلا أن عاملين بالاستوديو أدركوها وسيطروا عليها ومنعوها مما كانت تنويه، طبقا لما نراه في فيديو انتشر بوسائل إعلام في معظم العالم أمس واليوم.

وفي الوقت الذي كانوا يتصلون فيه بالشرطة، كانت حاملة الحجر تصرخ، معلنة عن رغبتها بقتل مقدمة البرنامج، إلى أن وصلت دورية تسلمت المهاجمة ممن سيطروا عليها، ثم علموا في تحقيق أولي معها أنها تمكنت من التسلل إلى الاستوديو من باب خلفي، خلعت عنده ما كان عليها من ملابس، ومنه أسرعت بالانقضاض على ميريلا فايدا التي عادت وظهرت على الشاشاة لتشكر من قاموا بنجدتها من العاملين معها، ولتخبر جمهورها بأنها رأت الموت بعينيها حين فاجأتها المرأة بما لم تكن تحتسب.

أما المهاجمة، فنقلتها الشرطة إلى مستشفى قريب للأعصاب، بعد أن لاحظ عناصرها تصرفات غير طبيعية قامت بها أمامهم، على حد ما طالعته "العربية.نت" مترجما من موقع Delfi الإخباري، وفيه أن التحقيق بشأنها كشف بأن اسمها Magdalena Šerban وقامت قبل 4 أعوام بدفع امرأة في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة بوخارست، فلفظت أنفاسها الأخيرة مضرجة بالعجلات، لذلك يتوقعون سجنها لسنوات في مصح عقلي.