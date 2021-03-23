.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد عارية تقتحم الأستوديو لقتل مقدمة برنامج تلفزيوني

مقدمة البرنامج بكت بسبب ما حدث لها

شاهد عارية تقتحم الأستوديو لقتل مقدمة برنامج تلفزيوني

الفيديو انتشر بوسائل إعلام في معظم العالم خلال الساعات الماضية

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

مرت مقدمة برنامج تلفزيوني معروف باسم Aceces Direct على شاشة قناة محلية في رومانيا، بلحظات رعب حقيقي أثناء تقديمها للبرنامج مساء يوم الجمعة الماضي، فقد فاجأتها امرأة وصلت إليها على المسرح وهي عارية تماماً، وبيدها حجر من الطوب حاولت رميه على النجمة التلفزيونية Mirela Vaida بنية الإضرار بها وأذيتها، إلا أن عاملين بالاستوديو أدركوها وسيطروا عليها ومنعوها مما كانت تنويه، طبقا لما نراه في فيديو انتشر بوسائل إعلام في معظم العالم أمس واليوم.

بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح ثقافة وفن بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

وفي الوقت الذي كانوا يتصلون فيه بالشرطة، كانت حاملة الحجر تصرخ، معلنة عن رغبتها بقتل مقدمة البرنامج، إلى أن وصلت دورية تسلمت المهاجمة ممن سيطروا عليها، ثم علموا في تحقيق أولي معها أنها تمكنت من التسلل إلى الاستوديو من باب خلفي، خلعت عنده ما كان عليها من ملابس، ومنه أسرعت بالانقضاض على ميريلا فايدا التي عادت وظهرت على الشاشاة لتشكر من قاموا بنجدتها من العاملين معها، ولتخبر جمهورها بأنها رأت الموت بعينيها حين فاجأتها المرأة بما لم تكن تحتسب.

أما المهاجمة، فنقلتها الشرطة إلى مستشفى قريب للأعصاب، بعد أن لاحظ عناصرها تصرفات غير طبيعية قامت بها أمامهم، على حد ما طالعته "العربية.نت" مترجما من موقع Delfi الإخباري، وفيه أن التحقيق بشأنها كشف بأن اسمها Magdalena Šerban وقامت قبل 4 أعوام بدفع امرأة في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة بوخارست، فلفظت أنفاسها الأخيرة مضرجة بالعجلات، لذلك يتوقعون سجنها لسنوات في مصح عقلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد