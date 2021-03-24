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شاهد.. طوفان من العناكب يجتاح المنازل في أستراليا

عناكب

شاهد.. طوفان من العناكب يجتاح المنازل في أستراليا

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دبي - العربية.نت

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انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من العناكب، تكتسح مجموعة من المنازل في ولاية ساوث ويلز جنوب أستراليا.

إلى ذلك، أرجعت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، سبب هذا الهجوم إلى الطقس القاسي في الولاية الذي أدى إلى هروب العناكب إلى الأراضي الجافة.

وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى سلوك العناكب عند حدوث تغيرات مناخية مفاجئة، كارتفاع الحرارة في الفصول الباردة أو العكس، ما يدفعها إلى الهجرة، وهو سلوك يحدث بشكل طبيعي من حولنا ولكن لا تتم ملاحظته لأنه نادرا ما يحدث بشكل جماعي وبأعداد ضخمة كما حدث في أستراليا.

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