استغرق 5 أشهر بطول 100 متر.. أطول مطلب عمل إلى المشيشي

حرر شاب عاطل عن العمل من محافطة قفصة التونسية، مطلباً لوظيفة بطول 100 متر، قال إنه يعتزم تسليمه بنفسه لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وأكد الشاب إبراهيم جدلاوي، أنه عنون المطلب بـ "رحلة التشغيل والكرامة"، مشيراً إلى أنه يأمل أن تجد السلطات عملاً لأحد أفراد عائلته التي تعاني من البطالة.

كما ناشد في الطلب الذي سيقدمه إلى رئيس الحكومة تسهيل الإجراءات الإدارية لبدء مشروع يضمن لهم العيش الكريم، وفق تعبيره.

وكشف أنه استغرق في كتابة هذا الطلب حوالي 5 أشهر، مشيراً إلى أنه يحتوي على 360 صفحة قسمها إلى 4 محاور، معتبراً أنه أطول طلب عمل في العالم.