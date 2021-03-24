قفزا على الناس.. عراك فيلين في سرك روسي يخرج عن السيطرة

بينما أتى الجمهور لمشاهد مباراة بين فيلين ضخمين على سيرك مدينة قازان الروسية، وقع عراك في العرض الصباحي خرج عن سيطرة المدربين.

فقد اعتدى فيل على آخر، ما أدى إلى سقوط أحدهما عن الحلبة مقتربا من مقاعد الجمهور على الصفوف الأمامية، ففرّ الحاضرون هرباً خارج القاعة.

بسبب كورونا!

وبدأت المعركة حينما بدأ المعتدي في دفع زميله إلى خارج الحلبة مباشرة نحو للجمهور، ما أثار فوضى ورعب بين الحضور، وأدى لمغادرة الجميع المكان خوفاً من عواقب أخرى.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن الفيل جيني البالغ من العمر 48 عاما، وماغدا البالغ من العمر 46 عاما يروضهما منذ عام 1998 المدرب البيلاروسي، سيرغي غوليفيتش.

فيما اعتقد أن سبب العراك يكمن في عزل الفيل مدة طويلة عن الجمهور ومروضه بسبب وباء فيروس كورونا في روسيا، علما أن عروض سيرك قازان لم تبدأ إلا بحلول مارس الجاري.