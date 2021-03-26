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القويز لـ"سؤال مباشر": لابد من توحيد العملة الخليجية

اقتصاد الخليج

القويز لـ"سؤال مباشر": لابد من توحيد العملة الخليجية

الاقتصادي والدبلوماسي السعودي الدكتور عبد الله القويز: دول الخليج منذ الثمانينيات قررت أن تسير في طريق الوحدة رغم الخلافات والمشاكل.. وخطوات التكامل الخليجي لم تكتمل حتى الآن

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دبي – قناة العربية

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ضيف برنامج "سؤال مباشر" لهذا الأسبوع كان الاقتصادي والدبلوماسي السعودي، الدكتور عبد الله القويز.

ورأى القويز أن "الأوروبيين خاضوا حروباً ضد بعضهم ثم سعوا إلى تحقيق الوحدة"، مضيفاً أن "الشعب الأميركي خُلق من العدم ومع ذلك تم توحيده".

وتابع: "نحن كعرب لا يوجد لنا خيار إلا البحث عن وحدتنا. ودول الخليج منذ الثمانينيات قررت أن تسير في طريق الوحدة رغم الخلافات والمشاكل.. وخطوات التكامل الخليجي لم تكتمل حتى الآن".

القويز خلال استضافته في سؤال مباشر
القويز خلال استضافته في سؤال مباشر
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واعتبر القويز أنه "لا بد أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بخطوات فاعلة ومنها توحيد العملة الخليجية في سبيل الوحدة الاقتصادية".

في سياق آخر، كشف القويز أنه، وبعد التقاعد من العمل، أصبح لديه وقت أكبر جعله يتعرف على بلاده في شكل أكبر، مضيفاً: "السعودية لديها إمكانات كبيرة لتنظيم رياضة الهايكنج، وقد أصبح الآن هناك وعي بأهميتها".

وطالبت بإقامة "البنية اللازمة لممارسة هذه الرياضة"، كما أكد أنه اكتشف "تنوعاً كبيراً في التضاريس في السعودية".

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