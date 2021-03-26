طالب هندسة مصري يدخل موسوعة غينيس بأغرب طريقة

استطاع السباح المصري عمر سيد شعبان 21 عاماً من محافظة الاسماعيلية، طالب الهندسة المدنية، أن يحقق رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقيامه بأعلى قفزة خارج الماء باستخدام زعانف المونو، حيث سجل السباح المصري رقما غير مسبوق وهو 2.3 متر فوق الماء.

عمر شعبان ووزير الشباب والرياضة عمر شعبان عمر شعبان

وأشار السباح عمر شعبان لـ"العربية.نت" أنه استطاع أن يتغلب على الأرقام القياسية السابقة لهذه القفزة والتي لم تتعد الـ2 متر منذ 2011، وتابع شعبان كنت أمارس التدريبات بشكل يومي لكي أحقق هذا الرقم على مدار 4 شهور متتالية، حتى 20 نوفمبر 2020 تاريخ تنفيذ القفزة والتي تعتبر أكبر إنجاز حققته حتى الآن، وتابع تواصلت مع الموسوعة من خلال الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وطلبوا بعض المعدات والتصوير من أكثر من زاوية للتأكد من نجاح المحاولة، وسبق وفاز السباح المصري ببطولات محلية وعربية وعالمية، وحصل على العديد من الميداليات والجوائز.

عمر شعبان

وتابع شعبان بدأت ممارسة السباحة في عمر الـ8 سنوات، كما استطعت أن أحقق الكثير من الإنجازات في مجال السباحة منها كأس أحسن سباح للمسافات القصيرة، وحصلت على 5 ميداليات ذهبية، 50 مترا تحت الماء، و3 أرقام قياسية في سن الـ17 سنة، 50 مترا تحت الماء 15.06 وهو رقم مسجل باسم السباح حتى الآن في عمر الـ17 عاما. وبطولة كأس العالم للأندية 2015 مركز ثاني 100 متر مونو ، 2016 كأس أحسن سباح في بطولة الجمهورية وكأس مصر، وحصلت على 3 أرقام قياسية 100 متر بزمن 37.92، و50 مترا تحت المياه بزمن 15.06، وكأس أحسن ثاني عرب عام 2018، وبطولة كأس مصر عام 2019.