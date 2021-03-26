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كوبا تطور لقاحا اسمه عبد الله وفنزويلا أول زبون

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كوبا تطور لقاحا اسمه عبد الله وفنزويلا أول زبون

اسم اللقاح مشتق من "مسرحية عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الأشهر خوسيه مارتي

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لندن - كمال قبيسي

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طورت كوبا لقاحا ضد كورونا المستجد، سمته Abdala وحصل على موافقة "المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية" بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب خضع لها "وأكدت فعاليته" وهو ثاني لقاح تطوره كوبا بعد Soberana 02 الذي بدأ توزيعه بعد أن خضع لتجاربه أكثر من 44 ألف متطوع، أعمارهم بين 19 إلى 80 عاما.

وورد اسم اللقاح الكوبي بوسائل إعلام فنزويلية، نقلت ما ذكره الرئيس نيكولاس مادورو في كلمة متلفزة ألقاها الأربعاء الماضي، واطلعت "العربية.نت" على ملخص عنها، ومنها علمت باسم اللقاح عبدالله، وفيها قال إن حكومته ستعتمد اللقاحين الكوبيين، بوصول 60 ألفا منهما الأسبوع المقبل، كما ستعتمد اللقاحين الروسي والصيني "لحل مشكلة الفيروس نهائيا في يوليو المقبل" بحسب ما وعد.

أما عن اسم اللقاح، فهو مشتق من "مسرحية عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الأشهر خوسيه مارتي، الراحل في 1895 بعمر 42 سنة، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

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