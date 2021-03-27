الحلقة 44 من "أون ديماند".. عشاق القصص المصورة على موعد مع Justice League

تتناول الحلقة 44 من برنامج أون ديماند أفلاما ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحديث عن فيلم Justice League وهو من إخراج زاك سنايدر، وهذا الفيلم يمثل عالم دي سي كومكس، وهو أشبه بجمع شمل الأبطال الذي حصل في سلسلة أفلام. Avengers

هذا الفيلم مُقدّم لعشاق عالم القصص المصورة، حيث يتصدر المشهد عالمين: مارفيل ودي سي كومكس، حيث إن كلا العالمين كان لهما توجه إنتاجي ضخم لتجسيد الشخصيات بأفلام متعدده وبعد ذلك يتم جمع هذه الشخصيات مع بعضها بسبب معاناة البشر من شر كبير على وشك أن يأتي للسيطرة على الأرض وبذلك يقرر بات مان أو الوطواط لم شمل جميع الأبطال الخارقين على الأرض من أجل غاية واحدة وهي هزيمة الشر وإنقاذ الكوكب. الفيلم يُعرض على HBO Max

عالم دي سي بدأ مع المخرج كريستوفر نولان في ثلاثية بات مان في سنة 2005 والتي قدّمها الممثل كريستيان بيل.

ثم ينتقل عزيز الزامل إلى الموضوع الثاني وهو Nobody من بطولة بوب أودنكيرك، الفيلم يتناول قصة رجل يعيش حياة روتينية وهو رب أسرة لطفلين مع زوجته، الروتين يتكرر في بداية الفيلم وفي كل مرة ينسى أن يخرج الصباح الباكر لسيارة النظافة وعلى هذه الطريقة تستمر حياته إلى أن يتغير هذا الروتين يومًا ما بسماعه لأصوات غريبة داخل منزله وحينما يذهب للتحقق يكتشف أن لصوصا اقتحموا منزله وهم على وشك سرقته، ولكن ابنه الصغير ينجح في صد السارقين. الفيلم يعرض حاليا في صالات السينما.

وفي آخر مواضيع الحلقة يتطرق مقدم البرنامج إلى فيلم الدراما والإثارة Every Breath You Take من بطولة كيسي أفليك، وهذا العمل يتحدث عن طبيب نفسي إحدى مرضاه اتصلت به قبل أن تنتحر وبعد ذلك يأتي شقيق هذه الفتاة، والذي أخطأ الطبيب بأن جمعه بعائلته، ويُدخله إلى بيته رغبة منه في أن يواسيه، ولكن يظهر لنا بأن هذا الشقيق هو شخص يعاني من مشاكل نفسية، ويُحوّل حياة الطبيب وعائلته إلى كابوس حقيقي. الفيلم سيعرض في دور السينما الشهر المقبل.