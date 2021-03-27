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تفاصيل لم تروَ من قبل.. شاهد "سويسرا الحرب والحياد" على "العربية"

تفاصيل لم تروَ من قبل.. شاهد "سويسرا الحرب والحياد" على "العربية"

الفيلم الوثائقي يراجع من خلال أرشيف نادر قصة سويسرا وحيادها الذي ترسخ عبر مخاض الحرب العالمية الثانية

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دبي - العربية.نت

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تبث العربية فيلماً وثائقياً تحت عنوان "سويسرا الحرب و الحياد".

المتداول عالمياً وشعبياً أن سويسرا دولة محايدة، الفيلم الوثائقي يناقش مفهوم الحياد السياسي والعسكري ويوثق الأحداث والحقائق التي دفعت سويسرا لخيار الحياد ونتائج هذا القرار على الشعب السويسري خصوصاً والأوروبي عموماً.

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هذا الفيلم الوثائقي يراجع من خلال أرشيف نادر قصة سويسرا وحيادها الذي ترسخ عبر مخاض الحرب العالمية الثانية.

فعندما نشبت الحرب كانت سويسرا قطعت وعدًا لبريطانيا وفرنسا بالوقوف إلى جانبهما إذا ما تهددهما الخطر الألماني، حتى إن سلاح الجو السويسري أسقط طائرة ألمانية عبرت أجواءه.

توقع السويسريون انتقامًا قاسيًا من هتلر لكن الدبلوماسية أخذت مجراها، وباستقبال سويسرا الأموال المنقولة من ألمانيا بدأ تفضيل الحياد على سياسات التحدي والانحياز حتى إلى أقرب جار.

يبحث هذا الفيلم الوثائقي في تفاصيل لم تروَ في شكلها المتكامل والتي من شأنها أن تغطي موقف سويسرا من مختلف جوانبه المعلومة والمجهولة، والتي عاشها العالم أجمع نظرًا إلى تداخل الأحداث الإقليمية والعالمية والأزمات السياسية في وقتها.

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