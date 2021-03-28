سائق صدم موته أميركا.. عائلة بلا معيل وجمع تبرعات

قصة مروعة هزت الشارع الأميركي قبل أيام ضحيتها مهاجر باكستاني ذهب إلى الولايات المتحدة لخلق حياة أفضل له ولأسرته.

إلا أن حياته انتهت بطريقة مأساوية، بعدما حاولت فتاتان تبلغان من العمر 13 و15 عاماً سرقة سيارته التي يعمل عليها لتوصيل الطعام (Uber Eats) مساء الثلاثاء.

وقام أقارب أنور بتنظيم حملة لجمع التبرعات للعائلة التي باتت بلا معيل الآن، منها لدفع تكاليف الجنازة. وتم إنشاء صفحة على موقع GoFundMe لجمع التبرعات تحت اسم "ساعدوا عائلة أنور على إيجاد السلام".

كما كتبوا على الصفحة: "أنور كان زوجاً وأباً وجداً وعماً وصديقاً محبوباً، كان دائم الابتسام. لقد ترك وراءه عائلة تعتز به وتحبه وتفتقده كثيراً".

يشار إلى أن شرطة واشنطن أعلنت اليوم الأحد في بيان أن المراهقتين متهمتين بسرقة سيارة محمد أنور (66 عاماً). وأوضحت أن أنور الذي يعيش في سبرينغفيلد بولاية فرجينيا، قتل بعد ظهر الثلاثاء بالقرب من ناشيونال بارك، مضيفة أن الفتاتين اعتدتا عليه بصاعق كهربائي، أثناء خطف سيارته، ما أدى إلى وقو ع حادث، أصيب إثره بجروح أدت إلى وفاته. ولفتت إلى أن تهما بالقتل وسرقة السيارات وجهتا للمراهقتين.

يذكر أن مقاطع مخيفة كانت انتشرت على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، أظهرت آخر لحظات الرعب التي عاشها أنور.